以兒童台「葡萄姐姐」身分出道的女星米可白，經常在社群平台和粉絲分享生活點滴，日前上傳一則身穿黑色緊身衣勁歌熱舞的影片，引發網友熱議，更釣出母親留言。豈料，該影片竟遭到網友留言開嗆：「你跳舞放不開就不要PO文，我覺得很矯情。」讓米可白不忍了發文反擊。

米可白今(18)日凌晨在臉書上更新一則貼文，指出有網友在她跳舞的影片中留言開嗆：「你跳舞放不開就不要po文」認為她「很矯情」。此舉讓米可白不忍了回酸：「你也真幽默，我又沒有勉強你看」更直言：「你可以別看啊！謝謝。」有趣的是該網友的留言在事後隨即刪除，但米可白仍將過程於臉書上PO出，並分享自己的想法。

米可白表示：「我不是專業的～我也沒要參加舞蹈大賽⋯請輕鬆看我的內容就好⋯別對我那麼嚴格。」更指出臉書是她的小天地：「若是連分享的內容都要被限制那也太辛苦了。我只想開心過每一天～。」貼文PO出後，讓粉絲們紛紛前來留言安慰，星友柳丁哥哥更笑回：「說好了下次一起卡加布列島，妳應該還記得怎麼跳吧！」

事實上，米可白此前在臉書上的熱舞影片由於實在太過火辣，讓親媽都不忍女兒婀娜多姿的體態展露在大眾前，開玩笑地表示：「不知道該說什麼還是先按個讚」、「沒事搖什麼，太閒喔！」而米可白則回覆：「媽媽，你來了」母女倆的逗趣對話也讓網友們相當羨慕兩人的好感情。