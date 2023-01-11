女星楊晨熙過去在兒童台擔任「果凍姐姐」，2016年轉型為通告藝人，並投資居酒屋、餐酒館等副業，賺了3間房產、2輛名車。近日，她發文表示每次被批評過氣、不紅，都會感到超不服氣，高EQ的用一句話回擊。

楊晨熙9日在社群平台PO個人獨照，有感而發地寫道：「話說，每次被酸過氣了、不紅了⋯我都覺得超不服氣，因為真的沒有多紅過，所以沒有過不過氣的問題好嗎！」話鋒一轉，楊晨熙提到自己很幸運，人生大部分的時間都能做熱愛的事、做喜歡的工作、買喜歡的東西、和喜歡的人和喜歡她的人交流。

而這一切的前提，是出自於楊晨熙一路上都很努力，「我最常說的『越努力越幸運！』也謝謝愛我的廠商、粉絲、朋友們～因為有泥（你）們，我很幸運。」

藍勾勾星友米可白、陳比熊、阿沁老婆花花、蕭淑慎丈夫梁軒安等人留言鼓勵，其餘網友也紛紛打氣：「做自己，人生開心最重要」、「不用理會酸民」、「晨熙很棒啊，到底有什麼好酸的？在每個領域都很努力的扮演好自己的角色！那些只出張嘴到處酸的人才是最可憐的吧」、「覺得妳的想法很正面呦～人……只要還有一口氣！何來『過不過氣』？」