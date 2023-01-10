網路用語更新速度快，若稍不注意，可能很快就退流行了。一名網友擔心，自己在聊天時習慣用「XD」表達，卻又怕被嫌「你是老人嗎」、「已經沒人在用XD欸」，PO文引起熱烈討論，還釣出妹子給予超正面回覆。

原PO在匿名論壇「Dcard」說，他聊天時遇到一名年輕妹妹，告訴她自己打字習慣用各種表情符號，「例如XD、:)、0.0之類的」。結果對方看到「XD」，驚呼早就沒人在用了，還反問他「你是不是3、40歲的老人」。

原PO信心遭到嚴重打擊，自曝接近30歲不覺得自己老，更認為用「XD」很生動，反問現在都沒人在用這類表情符號了嗎？

多數網友力挺原Po，強調「XD」沒有特別過氣，很多10幾或20幾歲的年輕人也會用。還有一名女網友跳出來說，曾認識一個長相高冷的男生，結果對方傳LINE來，突然蹦出一個XD，瞬間從很有距離感的男人變成可愛大男生。