天氣冷，愛愛時可以穿襪子嗎？一名女網友PO文抱怨，男友喜歡「穿著襪子連結」，讓她無法接受。多年前一份荷蘭研究甚至指出，若只穿襪子從事性行為，約8成的人可達到性高潮。泌尿科醫師程威銘不以為然，針對研究提出質疑。

荷蘭這項研究在2015年，主要探討高潮時人類大腦的神經變化。他們找來13對情侶做實驗，其中一人脫掉衣服、鞋子，頭部裝上掃描器後躺上桌，由另一半刺激挑逗以達到高潮。意外發現有穿襪子的人，80%可達到高潮，但如果連襪子都脫掉的人，降為50%，且女生狀況更明顯。

程威銘在個人頻道《程威銘醫師Dr. DKK》針對該研究提出3點質疑，首先，如果真想知道襪子穿不穿與高潮間的關係，應重新設計變異參數；再來，只選13對情侶26人，受試者太少。

最後，他推測，要是在實驗室裡進行實驗，可能身處低溫空間，穿著襪子相對保暖、放鬆，自然容易產生性高潮。

程威銘認為，性高潮的關鍵在於，男女身處在一個不會讓人分心、放鬆又舒服的環境，穿不穿襪子並不重要，除非個人有特殊癖好。