高雄市柴山少女峰15日發生一起管制區誤闖意外，一名41歲的荷蘭籍男子跟著GPS軌跡圖進行秘境探險，不料軌跡圖卻大出包，導致男子受困在管制區的峭壁上動彈不得，男子大聲呼救後引來守備人員觀看，發現男子受困後，警消人員與民間搜救隊立即上山救援。

男子前往中山大學東面的柴壽山進行秘境探險，並沿著GPS軌跡圖走，沒想到軌跡圖卻帶他走入管制區，而且男子不熟路況，天色又漸暗，當他發現苗頭不對時已受困於峭壁上。

男子發現自己已陷入困境中後，連忙大聲呼救，男子的聲音也引來國軍守備人員查看，才看到男子一人站在峭壁上動彈不得，連忙通報求助。

警消人員與民間搜救隊獲報後，派遣高市府消防局第二大隊鼓山分隊、高市府消防局第二大隊鼓山分隊、保七總隊壽山分隊以及民間搜救隊中華戶外探險協會雲豹工作隊前往救援。

由於現場環境濕滑加上佈滿警戒蛇籠，搜救人員花了近20分鐘才順利將男子救下，被救下的男子也相當惶恐，不曉得自己會誤闖管制區，還造成大麻煩，因此不斷說著「sorry」並感謝救難人員的協助。