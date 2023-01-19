大陸新冠重症患者數量居高不下，中國科學院院士、大陸中疾控前主任高福指出，目前大陸多地已度過感染高峰，但偏遠農村地區或因春節民眾返鄉出現感染高峰，恐持續到3月份，而重症高峰到2月初可能會見拐點。隨著時間推移，大陸很可能到5、6月會和全球流行相同的病毒株。

《中國新聞周刊》19日刊出高福的專訪內容。他指出，以北京、河南、江蘇、安徽為代表的省市，城市、部分縣城與農村地區已度過感染高峰，而目前大陸主要流行的病毒株為BF.7和BA 5.2兩個分支，如果已有很高感染率的地區，人群短期內重複感染的機率很小。

但高福認為，對於還沒有進入感染高峰的地區，比如說偏遠的農村地區，由於春節期間民眾返鄉，可能會出現感染高峰，恐持續到3月份。當前疫情的重症高峰，因為現在有綜合的干預措施，可能比感染過峰再延後20天至1個月，到2月初可能會見拐點。

高福指出，在美國，XBB的分支XBB1.5已成為流行占比不斷增大的病毒株，有著明顯的免疫逃逸，幾乎相當於一個全新病毒。如果3、4月份，XBB在大陸流行開來，從疫苗和免疫角度，「可能大家會再感染一次」。但現有疫苗對於感染XBB後，防重症、死亡，還能提供一定基礎保護。

然而，高福強調，相比國外經歷多輪自然感染，及不少民眾接種第四劑新冠疫苗，大陸此前沒有經歷過大規模自然感染，這會導致病毒株在國內的流行表現與在全球其他國家不同。隨著時間推移，到5、6月，很可能大陸和全球其他國家一樣，流行相同的病毒株。

針對終結新冠大流行，高福提出有兩個詞很關鍵，一個是包容（tolerance），一個是韌性（resilience）。前者指的是人類到底能忍受多少，後者指人類的靈活性有多少，即動態調整防疫措施。當人類可以包容病毒的存在，有一定韌性，能正常生活，與其同存，就可以宣布大流行結束。當新冠只在有的地區流行，就成為一種地方性流行病。

高福表示，到今年夏天或者秋天，世衛組織（WHO）有可能會宣布大流行結束，但不意味著新冠造成的死亡人數會低至流感，因為其感染基數太大。至於何時能和流感一樣，不好預測。