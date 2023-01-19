春節即將到來，高市也熱鬧迎新春，20日小年夜將在愛河使用智慧燈光系統打造兔年全新燈光展演，以喜洋洋的紅色與富貴的金色做搭配，象徵金兔躍過愛河，讓愛河在燈光的照耀下靈活起來。而駁二藝術特區也於22日至29日推出「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」過年主題市集，讓愛河灣充滿年節氣氛。

此次愛河燈光運用與英國泰晤士河同等級的燈光智慧控制系統，串聯起高雄流行音樂中心和6座橋樑燈光作連動，除了展現代表年節的紅色與金色，更別出心裁透過河岸邊及6座橋體的光影變化，象徵兔子沿岸追著紅蘿蔔的意象。

駁二藝術特區的「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」過年主題市集，橫跨大義區大義公園、廊道及大勇區藝術廣場，每日近200攤原創手作及美食市集，更特別募集60多個來自台灣及各國的特色甜點品牌。

高雄市副市長史哲表示，這次持續透過愛河智慧燈光來傳遞年節喜悅及新春祝賀，也邀請市民朋友到訪愛河，欣賞象徵金兔躍動足跡的全新光效，感受港灣最具魅力的絢麗光景。

文化局長王文翠指出，高雄流行音樂中心建築燈光交織，展現出愛河灣浪漫河景，增添熱鬧喜氣且具設計感的年節氛圍，推薦民眾在年節期間到愛河畔散步欣賞兔年光效，接著逛逛駁二藝術特區「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」過年主題市集，和家人朋友一起把錢錢變成喜歡的樣子。