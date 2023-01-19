中國新聞周刊19日報導，大陸國務院聯防聯控機制通報自去年12月8日至今年1月12日，大陸醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例已超過5萬9000例。發燒門診、急診高峰已過，但住院重症患者數量仍處於高峰。7日起近三年來最大規模、為期40天的逾20億人次遷徙的春運也已開啟。中國科學院院士、中疾控前主任高福接受專訪指出，Omicron毒力下降，但還沒有下降到可以當成疫苗來看，第二波高峰會出現在偏遠農村地區。

高福強調，Omicron終究還是新冠病毒，狼還是要吃羊的，脆弱、高危人群還要出現重症，甚至死亡。因此，既不能有「恐冠症」，也不能有「輕冠症」。對當下中國大陸來說，重症和死亡率數據，最具參考性的，是去年香港第五波疫情初期的現實情況。

高福表示，以北京、河南、江蘇、安徽為代表的省市，城市感染高峰已過。在北京，最近去醫院還有些擁擠，但就診患者數量和此輪疫情早期相比，已出現下降。一些縣城和農村地區也已渡過感染高峰。

現在大陸主要流行的病毒株為BF.7和BA 5.2兩個分支，如果已有很高感染率的地區，人群短期內重複感染的機率很小。

但對於還沒有進入感染高峰的地區，比如說一些偏遠的農村地區，由於春節期間民眾返鄉，可能會出現感染高峰。這一波感染不會比防疫政策調整後的第一波高峰更高。但新的感染高峰很可能出現在缺醫少藥，大陸剩餘不到10％沒完成全程疫苗接種的地方，這些地區會出現醫療擠兌，因此，還是呼籲大家，將最重要的醫療資源留給有基礎疾病的、老年高危人群。

高福認為，大陸農村這波感染高峰會持續到3月分。春節期間，因為現在呼籲比較多，可能大家還相對注意一些。春節一過，大家一放鬆防控意識，2月至3月，可能還會出現一個小的感染高峰。如果還沒有打加強針，也還沒有經歷過感染的人群，要盡快把疫苗打起來。非藥物的干預措施，戴口罩、勤洗手、少聚會，還得堅持。春節返鄉途中，要盡量佩戴N95。有條件的地方，盡量將抗病毒藥物準備好。

關於這一輪疫情的重症高峰，原來大家都認為，到春節前後能見到拐點。但現在因為有著綜合的干預措施，很可能比感染過峰再延後20天~1個月，到2月初可能會見拐點。

高福表示，XBB.1.5有著明顯的免疫逃逸，幾乎相當於一個全新病毒。如果三四月，XBB在大陸最終流行開來，從疫苗和免疫角度，可能大家會再感染一次。但現有疫苗對於感染XBB後，防重症、死亡，還能提供一定基礎保護。

另外，尤其需要注意的是，中國和世界其他很多國家的基礎免疫水準不同。國外先後經歷了Delta、Omicron BA.1、BA.2、BA.5等多輪自然感染，不少民眾還打了針對Omicron毒株的第四針新冠疫苗。相比之下，中國此前沒有經歷過大規模自然感染，這會導致一種毒株在國內的流行表現與在全球其他國家不同。隨著時間推移，到五六月，很可能中國和全球其他國家一樣，流行相同的毒株。