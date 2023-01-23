癸卯兔年春節假期已至，這也是中國大陸疫情防控政策優化後的首個春節，各個城市的煙火氣持續回歸，餐飲行業也迎來了加速回暖期。據《證券時報》報導，近期，呷哺集團、西貝、九毛九等餐飲龍頭公司旗下不少門市春節堂食（內用）預訂量已大超預期。

另一方面，面對即將到來的春節餐飲消費旺季，呷哺呷哺、海底撈、百勝中國等上市公司多措並舉，在推出了春節「不打烊」的保供服務同時，還推出節日特色產品以及多種行銷活動，助力行業加速回暖。

呷哺集團有著港股連鎖餐飲第一股的稱號。公司相關負責人表示，春節期間，呷哺集團旗下呷哺呷哺、湊湊火鍋、茶米茶、趁燒等品牌，共計千餘家門店的堂食和外賣均正常營業，同時也在產品端持續發力，例如推出兔年新年套餐、春節新品、春節禮盒等，多舉措保障消費者的美食餐桌。

此外，為助力恢復堂食後的首個春節檔消費黃金周，呷哺呷哺舉辦「抽黃金」活動，賀歲金條、999足金如意兔吊墜、五福金兔手鍊等眾多黃金大獎，供消費者到店贏取。

「春節期間，湊湊火鍋和歡樂燒肉趁燒在高峰期的訂座幾乎已經爆滿，例如湊湊北京三里屯的KTV火鍋包間，早在半個月前均已訂滿。」呷哺集團相關負責人表示，除了為消費者提供聚會消費場景以外，呷哺呷哺也提供「一人食」「一人一鍋」的單人火鍋堂食套餐及外送服務，讓遠在異鄉過年的消費者也能感受到濃濃的年味。

值得關注的是，呷哺集團還借力春節消費高峰，持續東擴南進擴張戰略，新店頻開。其中，呷哺呷哺在2023年1月春節檔，預計在全國新開32家餐廳，陸續在杭州、上海、長沙、吉林、天津等地亮相。其中，上海地區更是在1月份八店連開，目前翻台率最高已取得15翻的成績，創近年來歷史新高。

另一方面，呷哺集團在春節前期推出24週年慶「充多少送多少」的會員儲值優惠活動，最低可享受五折的消費券讓利。目前，該活動儲值已超2.7億元（人民幣，下同），已發放2.7億元的消費券，預估儲值和本金將帶來更多的營收、消費者及消費頻次。

火鍋龍頭海底撈方面此前表示，部分門市已早早收到除夕夜預訂，以家庭預訂為主。據悉，海底撈全大陸超700家海底撈門店、超750個外送站點會在除夕夜和大年初一持續營業，為春節期間聚餐提供美食服務。此外，海底撈在春節期間的堂食和外送均上線了符合節日特點的新套餐。

為了讓春節前後的聚會更省心，海底撈於近期推出新春嗨聚系列套餐優惠的團購券，方便堂食和自提顧客按需選購。同時，不少人也會在家歡聚用餐。海底撈外送推出適宜5-6人家庭朋友聚會的新春套餐，讓春節團圓更暖意滿滿，熱氣騰騰。除了火鍋套餐，海底撈還外送推出「開飯了」年貨套餐，提供金湯酸菜魚、川香椒麻魚、梅花肉小酥肉、饞嘴跳跳蛙、水煮牛肉等多款年夜飯快手預製菜（調理包）。

在春節即將來臨之際，中國最大的連鎖餐飲集團百勝中國也在積極備戰即將來臨的春節消費高峰。

公司方面稱，百勝中國集合旗下肯德基、必勝客、塔可鐘、Lavazza拉瓦薩、小肥羊、黃記煌、燒范兒等品牌的力量，通過主題新品、特色營銷、回饋消費者活動，在堂食、外送、新零售等領域，發揮線上和線下的資源優勢，活躍消費市場，為城市經濟復甦，營造新春新氣象增添色彩。

另一家上市餐飲龍頭九毛九集團旗下品牌也推出各類營銷活動，助力行業復甦。

九毛九方面表示，如九毛九西北菜為廣大消費者推出了「年夜飯」套餐。「門店還為預訂的客人準備了定製新春禮盒一份。早在2022年12月初，第一桌年夜飯就被預訂了，而廣州九毛九西北菜水蔭店也是最早擁有獨立包廂並開放年夜飯的門店，提供年夜飯預訂的這個傳統我們已保留了9年，每年的預訂率還是不錯的。」

值得一提的是，隨著春節長假的到來，九毛九集團旗下五個品牌：九毛九西北菜、太二酸菜魚、慫重慶火鍋廠、那未大叔是大廚、賴美麗眉山藤椒烤魚均迎來了客流量的回暖，基本恢復到2022年10月份疫情較平穩時的水平，部分門店在晚間就餐高峰期需排隊候位。

數據顯示，2023年1月1-9號，全國太二門市（451家）排隊號共計14.7萬；全國慫門市（27家）排隊號共7.5萬，其中廣州正佳店，平均每天排隊數為1082人次。

中式餐飲龍頭西貝集團表示，步入2023年，餐飲行業的經營變得更加值得期待。近期，西貝旗下各門市的上座率也已逐步回升。其中，北京、上海、深圳地區營收基本完全恢復，廣州地區營收恢復到疫情前的80-90％，尤其在北京地區，臨近春節，合生匯店、望京凱德店、朝陽大悅城店等西貝門店的午餐、晚餐用餐高峰時段向外延長，多家核心商圈內的門店均出現了排隊等位現象，平均等位需要30-40分鐘。

值得一提的是，西貝北京六里橋旗艦店在1月初已陸續將除夕當日午餐、晚餐時段的51個包間全部訂出。此外，西貝商超在春節期間推出的年菜系列產品的銷量也呈現大幅增長趨勢。去年12月1日到1月19日年貨節整體銷售額，對比去年同期年貨節銷售額，增長達162％。