情侶交往若感情穩定或到了適婚年齡，便會著手規劃結婚。一名網友在網路上發文表示自己的哥哥和女友已交往多年，然而哥哥卻遲遲沒打算規劃結婚細節，一問之下才知道哥哥為了報復多年前出軌的女友，而打算浪費彼此青春、把女友當砲友，讓他非常糾結是否該告訴女方真相，貼文曝光後許多網友紛紛提出見解，指原PO面對感情問題不應插手蹚渾水。

一名網友在《Dcard》上以「哥哥把未婚妻當作砲友」為題發文，表示哥哥和交往多年的女友都已經到適婚年齡，然而哥哥卻遲遲不進一步規劃婚禮細節，一問之下才發現哥哥的女友多年前曾出軌，後來哥哥表面上假裝原諒，實際上則以浪費她的青春當作報復手段，只把女友當作砲友。

原PO在文中表示，哥哥女友雖曾對感情不忠，但撇除這點不論是個性或職業都讓男方家人很喜歡，此外原PO也透露先前和哥哥女友聊天時，女方已經在規劃雙方未來婚後工作、小孩教育等細節，女方以為過往出軌的事情已經說開，深信男友一定會把她娶進門，只是礙於疫情關係所以才遲遲不求婚。

原PO表示自己曾問過哥哥許多次「是不是放下過去出軌的怨恨把女友娶進門」，但哥哥卻總是回覆「自己這樣對付她是剛好而已」，也讓原PO懊惱嘆道「感性上我應該支持自己的哥哥吐一口氣，不過理性上還是覺得花掉一個女生的青春這個報復實在太嚴重了」。

貼文曝光後掀起大批網友回覆，多數人認為原PO不該插手哥哥的感情事，表示「我是覺得不關你的事的話就別去蹚混水啦」、「時間到了他們兩個自然會遇到問題再看他們怎麼溝通囉，這種不知道誰對誰錯的問題就不要插手了吧」、「他們兩個的事真的不關你的事，你哥要浪費別人青春浪費自己去認識下一個的時間也是你哥的事，他選擇被傷害後報復也是他自己的選擇，你自以為的好意去提醒那個先傷害你哥的人，這不是善良，是對你哥很殘忍」；也有人指出「你哥哥只是放不下她而已 才不是什麼報復」、「你哥的青春誰還給他？胳臂向外彎真的笑死」、「不然最後你來娶走好了，看你這麼喜歡的樣子」。