「果凍姐姐」楊晨熙28歲開始和大飛(吳志慶)交往，兩人愛情長跑9年，甚至還一度論及婚嫁。不料，在去(2021)年愚人節時宣告分手，當時楊晨熙透露兩人分手是因未來規劃並不同調。近日，大飛上節目再次被問到分手主因，終於鬆口表示：「當初分手是他提的。」

日前，大飛在綜藝節目《小姐不熙娣》中，先是暢談最近工作概況，指出最近醉心於事業上，還未有空閒思考「交女朋友」一事。緊接著小S話鋒一轉問起他與前女友的分手原因。起初大飛還吞吞吐吐不願意述說，後才闡明那時的求婚後續。

大飛表示：「有些事情求完婚後才會開始想。」自曝當時對於要邁入人生下一個階段的過程中思考過很多東西。舉凡相處狀況、磨合期等等，更認為：「兩人退回到原點比較好。」指出要拉回一點距離對兩人都好，坦露是他先提出的分手。直言：「以後會怎麼樣我不知道。」所以當時並沒有把話說死。

事實上，大飛與楊晨熙兩人分手後，曾在網路上掀起一波熱議。外界揣測是因為兩人收入相差過大，瘋猜是楊晨熙不滿大飛賺太少才分開。對此，楊晨熙罕見在IG上發文硬起來回擊酸民的言論，強調：「大飛真的是用才華在賺錢。」雖然兩人已經分手，但是字句間依稀可見維護大飛的心聲。