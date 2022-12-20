41歲男星納豆（林郁智）今年1月因腦中風送醫，演藝工作全面停擺10個月，這段期間女友依依不離不棄，還一肩扛起經濟重擔，外界都很看好小倆口修成正果。依依最近在YouTube頻道透露，和納豆交往初期時，曾因生活習慣不同而起口角，當時差點分手。

依依昨（19日）在YouTube頻道上傳新片，與網紅好友陳彥婷交流感情觀，被問到和現任戀愛時，有沒有冒出分手的念頭，依依坦言剛和納豆在一起時，有次嚴重吵到要分手，因為她是不愛跑夜店、酒吧的人，晚上喜歡待在家裡，但納豆收工完就要跟朋友去酒吧玩樂。

依依回憶納豆有次喝到不省人事，直接在酒吧睡到早上才醒，「他也忘記他自己有交女朋友了，直接喝到茫了、掛掉了。隔天早上他看到時間嚇壞，然後打給我」，而那天依依因為連絡不到納豆，從凌晨2點等到早上7點，擔心地睡不著。

納豆返家後，兩人吵到快分手，依依表示：「因為我說：『你這樣讓我很沒有安全感』，我就跟他講說：『還是我們就先分開好了，也許我們兩個的戀愛價值觀也都不一樣』」，後來兩人立定規則，納豆去酒吧之前會先跟依依報備跟誰喝、地點和幾點回家。

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