小寶寶尿床在所難免，但到了20多歲還會尿床究竟是什麼原因？一名女網友抱怨，和男友交往沒多久就發現對方常尿床，讓她鬱悶得好想分手。不過，貼文一出也引來其他網友分享爸爸、男友的尿床經驗，推測可能是染上毒品，或是攝護腺腫大等問題所致，建議盡速就醫。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，男友今年26歲，兩人交往3個月後決定同居，原以為是幸福的開端，卻發現男友幾乎天天尿床，就算原PO告誡他睡前不要喝太多水、記得上廁所，卻總被當耳邊風，且原PO還得幫忙清洗被尿濕的床單，崩潰直呼：「真的很想分手」。

貼文曝光後，讓許多網友覺得不可思議，紛紛留言，「有沒有吸毒啊？會引起膀胱萎縮」、「還沒結婚就開始把屎把尿了」、「感覺是個拉K少年家呢」、「頻率太高了吧，應該是有病喔」、「我家寶寶幼稚園都不會尿床了，你男友要加油喔」、「是不是尿道炎，發炎會經常失禁，建議先看醫生」。

另外，也有網友分享，自己的前任男友愛抽菸、喝酒，但沒有碰毒品，有時靠安眠藥入睡會導致尿床，某次聚餐完才傳訊息說想上廁所，結果還沒到家就在門口解放了。其他網友則說，「我爸前陣子因為攝護腺腫大會尿床，做完手術就沒事了」、「有可能是大腦哪個神經失調了，我朋友也是這樣，看醫生有改善」。

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