女星夏宇童與孫協志交往多年，兩人也越來越不避諱在社群上放閃，昨（24）日平安夜夏宇童發文慶祝聖誕，同時難得曬出她火辣的身材，吸引許多網友留言，而男友孫協志也前來按讚。

夏宇童昨（24）日在臉書上寫下：「平安夜快樂！耶誕快樂！祝福大家平安喜樂，手上拿的是無酒精的雞尾酒，我乖乖der 明天還要開工不能放肆」同時曬出她身穿灰黑色兩件式毛衣，中空設計露出超深V事業線，拿著雞尾酒對著鏡頭露出甜美的笑容，而眼尖網友發現男友孫協志也默默前來按讚。

照片一出，立刻吸引許多網友大讚「真是太美了，聖誕節快樂喲」、「超美的」、「已經醉了，因為看到妳（美美噠）」然而，看了網友的回覆，夏宇童不禁反問：「我這款的酒精程度是多少咧？」網友則逗趣回道：「我們來問問協志哥，應該比威士忌還威吧，又醇又香，看了也醉」。

事實上，夏宇童與孫協志兩人相差十歲，兩人交往多年以來雖被多次直擊一起外出遛狗及約會，但雙方都無承認戀情，更皆以「好朋友」互稱，但近期他們似乎越愛越高調，有時還會透過社群平台放閃，感情狀況看起來相當甜蜜。