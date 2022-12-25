許多女性為了節慶、聚會，可能會特地準備不同的妝容，除了能夠帶給他人不同感覺以外，也能為自己帶來不同的心情。一位女網友表示，某天下午她和朋友有聚餐行程，因此趁著男友還在睡覺時，就先起床化妝、整理自己的儀容，沒想到男友起床時，卻看著差不多完妝的她說，「妳今天怎麼長得這麼奇怪？」讓她當場傻眼，許多人看了之後也紛紛笑說幫上香。

原PO在Dcard發文表示，當天她為了稍晚的聚餐，特地提早起床以便能夠完美修飾自己的妝容，差不多完事後才叫男友起床。不料睡眼惺忪的男友看到她的臉後，脫口而出的第一句話，卻是「妳今天怎麼長得這麼奇怪？」讓原PO忍不住心中燃起一把熊熊怒火，回應「因為我今天有化妝！」

對此，許多人回應，「至少不是平常有化妝，卸妝後說你今天怎麼長得這麼奇怪」、「跟我男友一樣⋯」、「他喜歡你素顏」，各地網友也紛紛隔空上香，「台中代表上香」、「笑死，台北代表上香」、「新北代表上香」、「願逝者安息」、「彰化代表上香」。

另外還有不少女生分享類似經驗，「想到前男友指著我的大地色眼影，問我是不是被打到」、「我眼影用橘粉色被男友以為眼睛過敏」、「以前上班有上眼影的時候，店長看到說：『妳眼睛是撞到喔？怎麼紅紅的』」、「我朋友化大地色的眼妝被說怎麼看起來鼻青臉腫」。