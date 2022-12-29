許多公司都會舉辦尾牙，來感謝過去一年員工的付出，不過這樣的菜色你能接受嗎？一名網友抱怨，公司尾牙只有在辦公室煮火鍋，且火鍋料還客戶送的，讓他直呼：「不辦還比較好」，貼文一出，引來其他網友分享，自己曾在吃完尾牙後和同事集體離職，最後讓公司直接倒閉。

「有人公司的尾牙弄得超寒酸嗎？」原PO在論壇《Dcard》崩潰發文，表示公司即將舉辦尾牙，但卻只是在辦公室裡面「煮一鍋火鍋」，且火鍋料還是由客戶贈送，公司僅掏錢買了一些高麗菜、玉米、肉片。對此，原PO相當無法接受，認為隨便找間吃到飽火鍋店都比自己煮還好吃，大嘆：「弄這樣，乾脆不辦還比較好，真的好傻眼」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「沒事，我們公司連尾牙都沒有」、「有時候我真的懷疑你們這些人，到底怎麼找工作找公司的」、「小老闆喝醉尾牙加碼抽獎金，大老闆知道後不買帳，領到的獎金要還回去」、「我沒差，年終多給一點，不要亂扣就好」。

除此之外，還有其他網友分享自己的尾牙菜色，「去年吃定食8，只能點一個餐，加點要自費」、「你的還不算扯，有老闆給員工一人發一杯桂圓紅棗茶」、「我媽公司老闆吃素，尾牙全上素食」、「我們吃某間會在百貨美食街出現的平價韓式料理，吃完集體離職，公司也倒了，笑死」，還有網友炫耀地說：「我在北部某代工廠沒尾牙，但年終6個月，再加禮券26000元和一台iPad」。