長榮航空子公司長榮航勤日前公布年終為1個月，部分員工因不滿年終獎金和母公司差距過大，在元旦連假期間高達151人臨時請假，導致機場航班大亂，引發前桃園市議員王浩宇在臉書砲轟長榮航勤員工「無理取鬧」。一名長榮航勤員工則在臉書發文大嘆工作上不為人知的3大辛酸，包括一天搬700件30公斤行李，等同搬超過2萬公斤行李、在機艙內溫度超過50度體感高溫下工作等，但年終卻比長榮航員工領的3個月還少。

在長榮航勤任職的Rioter Chiu說，航勤的工作很複雜，講難聽就是「有關航班內出勞力的」都是航勤在做，她並例舉工作辛勞之處，包括在夏天氣溫高達36度以上，機艙內溫度超越50度體感高溫下，得彎腰或是長蹲在高度只有100-120公分左右空間搬行李；每個人一天平均要搬運700件起跳每件30公斤的行李與貨物；此外，半夜1.2點還得承受疲勞以及日夜顛倒的精神壓力，執行架高型態的洗機作業。

原PO表示，航勤的工作是在風吹日曬雨淋的環境中，極冷與極熱交錯下，秉持著每天都要努力達成公司需求以及航班安全規定及出勤，以及時不時因為人力短缺得加班，以平衡航班順利運作。她更透露航勤同仁的心聲，大家並不全然是認為一個月年終、加薪2千元太少，而是在意為何和航空同仁以及航太同仁有如此大的落差。

原PO也提到，長榮集團創辦人張榮發4子張國煒創立的星宇航空跟長榮集團的最大差異在於，「星宇把航勤同仁當成航空的一員，一視同仁，並且福利盡可能的相等」；反觀長榮航勤本身屬「非主營利單位」，張榮發成立眾多長榮相關企業公司，就是因為可以「節省成本」，她強調航勤一直在用低廉實在的價格配合航空執行勤務，其實「是在幫忙省錢的單位」。

不少人都認同原PO的說法，「航勤員工過勞還虧損 明顯就是經營問題」、「這種切割不賺錢部門的做法本來就不應該，航空公司沒有航勤根本不能算一個完整的公司」、「台灣一直是越出苦力、薪資就不高」、「聽起來比空服員幸苦很多」、「真的支持爭取勞動權益」、「以後小孩說要做航勤 先打斷他的腿」；也有人建議跳槽星宇航空，「趕快跳去星宇，張董很給力的」、「星宇航空要多多支持」、「星宇突然就博得好名聲了」。