國內食品暨零售龍頭統一（1216）10日公布2022年全年營收5,246億元，較2021年同期成長10.8％，年營收首度衝破5,000億元大關，連續第2年創新高。在國內上市傳產公司營收排行榜中，應該僅次於台塑化的8,480億元及長榮的6,271億元，領先中鋼的4,495億元，排名第三。

統一已轉型控股公司，除食品本業在國內稱王，旗下旗艦子公司統一超為台灣零售業一哥。統一超今同步公布去年營收2,902億元，年增率10.5％，為連續第7年改寫新高紀錄。

統一的食品本業營運穩健，零售事業方面，統一超持續展店，截至2022年底，累積全台門市已達6,631家，相較去年同期的6,379家，多出252家店，營收規模跟著擴大。另外包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）、統一精工等轉投資事業，去年12月營收表現也均較前年同期成長，挹注動能。

至於在獲利方面，統一2022年面對「黃小玉」為首的各項農糧原物料成本大漲，統一集團董事長羅智先堅持「客戶優先」，維持產品凍漲，公司承受不小成本壓力，去年前三季稅後純益146.12億元，較前年同期衰退11.4％，全年恐連二年下滑。

不過統一超受惠展店效益發揮，去年前三季稅後純益73.13億元，較前年同期成長11.8％，換算每股純益7.03元，估計全年每股獲利應該可以輕鬆超越2021年的8.52元，只是要挑戰2018-2020年各賺進約一個股本，可能有點拚。