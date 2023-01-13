中鋼（2002）13日開出2月份內銷盤價，全面調漲8大項規格產品價格，每公噸調漲500～1,000元，平均漲幅4.8％左右，其中熱軋一般料每公噸漲1,000元，符合市場預期，且後市價格持續往上，力道更強。

中鋼元月13日召開2月份月盤鋼品盤價會議，會中決議，國際通膨觸頂回落，美國聯準會升息步調收緩，中國大陸全面解封，俄烏雙方釋出和談意向，景氣逆風逐漸緩解。美國就業市場穩健強勁，歐洲經濟築底回穩。中國大陸邊境解封後推動大規模經濟刺激政策，提振需求加速回溫。今年台灣公共建設計畫經費規模近6,000億元，輔以大宗物資減稅、續行節能家電與電動車購置補助，主計總處預估今年台灣經濟成長率達2.75％，維持穩健成長步調。

用鋼需求方面，中國遞延的剛性需求預期在農曆年節後迸發，加上供應鏈瓶頸舒緩，房市與車市等振興政策引領鋼市重返上升軌道。全球車市晶片短缺困境近期已有好轉跡象，加速汽車產銷規模復甦，S&P Global預估今年全球新車銷量成長5.6％至8,360萬輛。中國解除動態清零後用鋼產業重啟回補庫存，世界鋼鐵協會worldsteel原先預估今年用鋼需求成長1％（約1,815萬噸），可望進一步上修。

鋼鐵供給方面，主力鋼廠減產效果浮現，歐洲鋼廠已關停歐洲整體粗鋼產能四成（約6,400萬噸），中國鋼廠持續減產，中鋼協預計去年中國大陸粗鋼產量10.1億噸左右，同比下降2.2％，中國冶金規劃院預估今年粗鋼產量料將再減少1％至10億噸；World Steel Dynamics（WSD）預期今年全球粗鋼產量為18.22億噸，較去年減少1.5％。全球鋼鐵供給收縮態勢持續擴大，國際鋼價開始回升，預期農曆年後鋼市進入補庫存階段。

原物料價格方面，鐵礦砂價格超過每公噸120美元水準，中國擬取消限澳煤禁令，並同步恢復煤炭產品進口關稅，帶動冶金煤價格突破每噸300美元，致使煉鋼成本攀升，支撐國際鋼價漲勢。美國當地熱軋流通價格回升，自去年12月低點累積漲幅每噸超過110美元，上漲至每公噸800美元左右；韓國POSCO調漲一月份內銷熱軋價格每公噸5萬韓元（約38美元）；寶武鋼廠二月份內銷出廠價相較上月提漲每公噸50～100人民幣（約7～14美元）；越南台塑河靜鋼廠亦提漲熱軋每噸40美元；美歐主流鋼廠連番調漲，美國Nucor鋼廠再次推漲薄板價格每公噸約55美元，歐洲鋼廠ArcelorMittal調漲每公噸86美元，國際鋼價強勁漲勢料將延續。

另外，歐盟擬自今年10月起試行「碳邊境調整機制CBAM」，試行期間進口商須針對進口鋼鋁製品與部分下游製品提報碳排放量，並擬於2026年正式開徵碳關稅，綠色溢價與碳中和趨勢預告高鋼價時代來臨。我國政府本月已三讀通過氣候變遷因應法案，徵收碳費法源逐步成形，中鋼全產品已完成排碳強度及碳足跡認證，呼籲下游應超前部署因應國際減碳的中長期目標。

全球近全面解封，鋼價U型反轉儼然成形，下游接續進入補庫存階段，籲盼各用鋼產業應積極備料把握商機，以迎接鋼市上漲格局。該公司決議，2月份盤價以接軌國際行情漲勢為基調，採循序漸進、溫和調漲方式，蓄積未來鋼市上漲動能，預留下游報價空間、爭取擴大接單契機。同時考量適逢農曆春節前夕，下游生產調度需時間因應，據此，本次盤價適度調漲500～1,000元，並未完全反映原物料成本高漲壓力，續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，盼攜手下游共同迎接鋼市新局，掌握兔年躍進先機。