中鋼今(1/13)日開出2月份鋼品盤價，調漲500~1,000元，為自去年5月以來，時隔8個月再次開出紅盤，中國遞延的剛性需求預期在農曆年節後迸發，加上供應鏈瓶頸舒緩，及解除動態清零後用鋼產業重啟回補庫存，今年用鋼需求可望進一步上修。

全球近全面解封，鋼價U型反轉儼然成形，中國寶武鋼廠二月份內銷出廠價相較上月提漲每公噸50~100人民幣(約7~14美元)，韓國、美歐主流鋼廠亦連番調漲，中鋼公司蓄積未來鋼市上漲動能，預留下游報價空間、爭取擴大接單契機，籲盼各用鋼產業應積極備料把握商機，適度調漲本次盤價。

中鋼2月盤價，包含熱軋鋼捲(一般、軋延料)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)皆漲1000元/噸，熱軋鋼板(一般料)、電鍍鋅鋼捲(抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)皆漲500元/噸，熱軋鋼捲(API)則漲800元/噸。(商品行情網)