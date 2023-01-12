小編今（12）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電法說登場，外資研究機構近期陸續提出對台積電法說會的預測，注意力主要聚焦第一季營收估季減11％～16％之間。

據摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻所作情境分析，基本假設（50％可能性）為台積電在法說會上釋出第一季毛利率高於55％、全年營收溫和成長、2023年資本支出300億美元，研判股價將上漲1％～2％。

樂觀情況出現的機率則有3成，條件是首季毛利率展望介於57％～58％、全年營收年增5％、資本支出340億美元，如此股價將漲3％～5％。相對地，機率最小的保守情境如果出現，即首季毛利率展望低於53％、全年營收年減、資本支出高達350億～400億美元，股價於法說會後恐跌5％～7％。

【1】台積法說後 大摩：八成會漲

台積電法說會12日重磅登場前，外資圈預估台積電營收與財測數字熱鬧滾滾，摩根士丹利最新情境分析顯示，如台積電第一季毛利率展望超越55％、全年營收增長，法說後股價有8成機率會漲，幅度上看5％，同時，外資圈對下半年營運復甦持續寄予厚望。

【2】韓國浦項對台報價暴漲 中鋼2月盤價漲定了

國際鋼鐵原料和鋼價掀起漲價潮！受到國際煤鐵礦原料行情飆漲影響，韓國最大鋼廠浦項熱軋對台報價暴漲，每公噸較前一波大漲60～70美元，直逼700美元大關，且較中鋼現有熱軋報價每公噸高出50美元以上，讓中鋼本周五開出的2月份內銷盤價吞下定心丸，漲勢確定。

【3】賴正鎰：5,000家建商不想玩了

平均地權條例修正案10日火速三讀通過，撼動台灣房市結構，鄉林建設集團董事長賴正鎰11日表示，近兩、三年，政府連續八波打炒房政策打下來，中小型建商首當其衝，很多建商面臨無利可圖，預期一旦新法上路，「估計全台灣大概會有5,000家建商不想玩了！」

【4】兩岸海空客運 國台辦促台全面復航

兩岸「小三通」7日起開放給特定民眾搭乘，但身分限制在兩岸引發不小爭議。大陸國台辦發言人馬曉光11日敦促台灣推動「小三通」全面復航早日實現，並儘快恢復兩岸原有客運航點，恢復兩岸人員往來正常化和兩岸民眾交流常態化。

【5】微軟美國員工享無限休假福利 16日生效

科技新聞網站The Verge報導，微軟人資長霍根（Kathleen Hogan）在發給員工的電郵備忘錄中宣布，微軟將實施無限休假政策，本月16日開始生效。

微軟稱這項政策為「自主性休假」（Discretionary Time Off），但只適用於所有美國受薪員工，即便是新進員工也可立即享有無限休假待遇。