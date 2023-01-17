公發公司2022年公募、私募兩樣情！金管會證期局副局長張子敏17日公布2022年公發公司公私募情形，其中公募金額為7,036.74億元、較2021年掉27.03％，主要受升息與台積電發債減少影響；而私募金額衝1,678.61億元，不只是2021年的2.66倍、也創近三年新高，主要受到防疫險拖累，金控增資子公司案暴增，這部份就占私募總金額7成！

張子敏表示，公募2022年較2021年掉近三成主要有二大因素，一是美國、台灣央行升息、發債條件不利、籌資成本增加，影響了企業發債意願，導致發債規模縮減，二是台積電發的普通公司債銳減，從2021年的1,422億元掉到2022年654億元，也是公募金額創近三年新低的主因。

據證期局統計，2019年時公募金額為5,737.67億元，但2020年、2021年公募都相當熱絡，金額皆破1兆元。

在私募部分，2022年私募上衝1,678.61億元寫下三年新高，較2021年的631.29億元、2020年的588.02億元都呈現倍數成長。張子敏分析，主要是100億元以上大型私募案件較多所致，尤其2022年有防疫險虧損導致金控子公司增資案較多。

據證期局統計，2022年金融保險業辦理私募金額達1,178.39億元，包括：國壽就私募普通股350億元、和泰產200億元、國泰產260億元、富邦產150億元等。

證期局官員指出，一般公募市場不佳時私募就會比較好，因為私募可洽特定人，比較容易募到資金。

2022年企業仍以國內募集資金為主。據證期局統計，2022年度公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額之91.83％，海外募集金額僅占總募集金額之8.17％。

另外，就資金用途來看，公發公司去年辦理國內現金增資及發行公司債主要以「償還債款」為大宗，金額達2,828.68億元、占逾4成。