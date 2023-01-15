零售業3年大蕭條結束，台北信義計畫區商場新一輪的商戰正要開打，其中最受矚目的就是統一集團擴大布局，與新光三越、微風廣場三足鼎立。

2023年開春，全球百貨公司最密集的台北信義計畫區商圈再度大洗牌！

2022年下半年一度鬧得沸沸揚揚的誠品信義店續約問題，日前已確定由統一企業子公司統上開發建設，承租坐落於統一國際大樓地下2樓至地面6樓、高達1.37萬坪的商場空間，正式宣告進駐信義計畫區17年的誠品信義店，將在2023年12月底吹熄燈號。

統一集團一家子公司高階主管透露，確定不與誠品續約後，統一關係企業幾位房東已達成共識，在競爭激烈的信義商圈，如何引進更具競爭力的品牌，提升統一國際大樓商場的坪效是首要改善目標，雖然未來新房客由誠品換為統上開發建設，但統上開發建設的角色較像二房東，未來實際經營的主導者還是統一集團董事長羅智先夫人、統一美麗事業董事長高秀玲。外界預期，屆時誠品信義店原址將變身統一時代百貨二館。

信義區百貨三足鼎立時代到

隨著統一集團積極加碼搶進，這也等於預告，過去信義計畫區由新光三越、微風廣場雙雄爭霸的局面，將演變為三足鼎立的戰況。

統一集團的美麗事業，包括統一時代百貨、高雄統一夢時代購物中心、康是美、統一佳佳與統一藥品，近年來可看到統一集團各事業體與美麗事業結合，例如康是美與聖德科斯聯手開出店中店，或康是美結合統一藥品合作設立康是美藥局，背後關鍵推手就是高秀玲。

由於高秀玲本來就是時代百貨母公司統正開發董事長，挾著多年在百貨與夢時代經營和招商經驗及基礎，誠品信義現址改裝為時代百貨二館，一切都很順其自然。

至於誠品信義店回歸統一後，哪些樓層會大調整？該主管先是嘆了一口大氣直白地說，以一樓為例，目前進駐的品牌曲高和寡，提袋率不高，未來若擺脫文青書店風的包袱，在招商策略可望更加彈性靈活；所有櫃位和誠品的合約於2023年底到期，會引進哪些新的品牌還在研議中，但大方向是「營業額應該更高，畢竟人流不是問題。」顯見未來如何讓坪效增加，並與統一時代百貨互補，創造一加一大於二的效應，是統一收回後重新招商的當務之急，高秀玲將如何操盤更是備受關注。

而未來的統一時代二館，現有的誠品書店樓層，會考慮引進實體的博客來書店嗎？統一內部認為，空間太大了，博客來實體書店頂多只是其中一塊，未來還是回歸百貨公司經營型態。

寶雅首插旗、電商包包承租

再將場景拉到不遠處的松壽路，由信義計畫區大房東宏泰集團持有的A14（ATT 4 FUN）、A16、A17（威秀影城）、A19（Neo19）四大棟商場，過去三年受疫情影響，也難逃業績下滑衝擊，近一年進駐的廠商也接連上演一番「大風吹」。

首先，是宏泰集團與Neo19業者建鑫開發因租約條件談不攏，雙方在2022年12月底未續約。據了解，其後兩邊各退一步，商場由宏泰收回自營，但後棟的Home Hotel租金有調降，由原來的房客建鑫開發董事長王超立續約3年。

宏泰集團透露，目前Neo19由宏盛建設負責管理，但集團也在招募主管負責未來招商營運，畢竟長久以來宏泰集團從未自己跳下來經營商場，主要想法還是希望找到適合的商場經營者，但現階段既有的大店包括NIKE、健身工廠等仍持續續租，部分空置的櫃位將重新招商，以嶄新面貌開幕。

此外，全台最大美妝專賣店寶雅，1月7日也以新店型「POYA Beauty」進駐ATT 4 FUN一樓與地下一樓，該櫃位一樓原為女生內睡衣品牌6IXTY8IGHT，在租約到期後，立刻由近年積極展店的寶雅主動向ATT洽談搶租，這也是寶雅首度插旗信義計畫區，要與相鄰的屈臣氏力拚美妝通路霸主地位。