台鋼雄鷹今年將從二軍打起，針對球隊執教方針新科總教練洪一中心中已有藍圖，但礙於現在還未正式到球隊，還不知道現在還缺少些什麼，不過他希望透過外籍教練路易士、橫田久則，網羅一些年輕的外籍球員，藉此讓陣中本土球員帶來更多刺激。

台鋼去年成軍，今年將從二軍打起，之前在秋訓開始時集團會長謝裕民、董事長王炯棻等人也喊出「3年季後賽、5年總冠軍」的目標，洪一中接下創隊首位總教練，將要背負所有人的期待。

洪一中說：「每一隊教練的共同目標都是冠軍，但講的容易，做到卻不簡單。新球隊要把球迷帶進球場，但要怎麼做才能讓球迷進來？因此我會要求球員，面對球迷、比賽態度都一樣，不管是球場上還是私底下，職棒球員的一舉一動都成為年輕球員的表率。」

球團在首次擴編選秀中挑中胡冠俞、張喜凱、洪瑋漢、張肇元、杜家明，也吸收幾位60人契約保留名單外的選手，是否會在球員戰力再做補強？洪一中表示，由於目前尚未到球隊看過，目前還未可知，但目前有想過要找一些年輕外籍球員，類似育成洋將的方案，讓本土球員提前適應且帶來刺激。

洪一中說：「希望路易士、橫田能在美國、日本當地找一些年輕的球員，如果養得起來，或許未來也可以留用，如果他們願意提前來我們這裡，或許可以朝這個方向進行。」