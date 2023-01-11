樂天桃猿將重啟台日棒球交流賽，與日職千葉羅德隊進行2場交手，「亞洲門戶交流賽」將在2月11、12日日本石垣島登場，預計由隊長林泓育領軍，陳鴻文、廖健富等投打好手皆將列為石垣島遠征行列，有機會對羅德王牌投手佐佐木朗希。

桃猿指出，感謝石垣市政府主辦「亞洲門戶交流賽」，是近年最主流的台日棒球交流賽，羅德石垣島迎戰桃猿，自2016年起首戰後，至今已邁入第6屆，前2年雖受疫情影響取消，但今年在石垣市政府努力下，將重現台日職棒強者對決。

桃猿備戰「亞洲門戶交流賽」，預計由隊長林泓育領軍，陳鴻文、廖健富等投打好手皆將列為石垣島遠征行列，有機會對決羅德王牌投手佐佐木朗希，桃猿投打出征陣容將於日後公布。樂天女孩則由林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵及熊霓同行，準備與大家一起為桃猿加油打氣。

「亞洲門戶交流賽」獨家套裝主題遊程為業界首創，搭乘台灣虎航與樂天桃猿合作推出的彩繪機，前往充滿亞熱帶風情的日本石垣島，並入住當地高CP值酒店，遊程另含2場亞洲門戶交流球賽內野熱區門票，賽後可參加選手簽名會、與樂天女孩近距離互動遊戲及合影，同時享有機場來回接送。

台灣虎航表示，前年3月與桃猿合作推出的彩繪機，不僅是首架彩繪機，亦創下國籍航空與中華職棒球隊合作的首例，今年隨著跨境旅遊限制解除、國人赴日旅遊熱潮湧現，本次與桃猿合作，也邀請所有球迷一起飛往石垣島，親臨「亞洲門戶交流賽」賽事現場，用一趟飛行一次滿足觀賽與旅遊的雙重體驗。