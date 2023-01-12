去年季後被擺在60人契約保留名單外的高國輝，原本傳出味全龍也有意網羅，幾經思考後仍決定續留富邦悍將，他坦言，當初是因為球團希望他轉任教練才會有到他隊尋求機會的想法，「自己也糾結很久，想過很多事情，最終還是決定留下來，謝謝富邦願意給我再當球員的機會，自己也會盡我所能幫助球隊。」

高國輝去年和林琨笙、陳鴻文、王躍霖、林益全等人被擺在60人名單外，球團原本有意安排高國輝轉任教練，但他認為自己還能打，也傳出龍隊有意網羅，後來富邦球團願意再給他當球員的機會，現在與富邦接近完成續約，因此今天他也出席球隊第一階段春訓。

高國輝認為，自己仍是當打之年，強烈表達想要續當選手的想法，「我覺得自己還能打，希望能繼續以球員身分在球場上。當然也有想過這個問題，因為球員不可能一直當到4、50歲，但在哪個時間點轉換還在思考，如果我覺得自己沒辦法打了，就會自己退下來。」他認為，球員兼教練太辛苦，只想要專心把一件事做好，「這樣會比較好一點。」

回憶當初被放在60人名單外，高國輝表示，心情上沒有太大落差，那時候自己只想著，不管是留在富邦還是到別隊，目的都是繼續當球員，並在休賽季把自己準備好，「當然希望留在原球隊比較好，畢竟今年是我打得第11年，前幾年不管是低潮還是受傷球隊都很信任我，給我很好待遇，很感謝今年能以球員身分回來。」

去年高國輝月薪50萬元，但成績並不理想，一軍僅出賽38場，18支安打、4轟，打擊率1成88，預估今年「薪」情將大打折扣，對此他坦然面對，「打不好扣薪是理所當然的事情，既然現在球團跟我都達成共識，重心就是放在球場上、幫助球隊拿到好成績，這是我目前重視的事。」