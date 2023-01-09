中信兄弟去年球季結束後將U23世界盃國手、捕手張聖豪擺在60人契約保留名單外，原本球團有意把他簽回，不過張聖豪在考量未來發展性後，決定改披統一獅戰袍，兄弟球團也給予祝福，謝謝張聖豪在兄弟時期的努力與付出。

去年季後60人契約保留名單公布後，兄弟也公告不續約球員名單，包括投手王梓安、鄭佳彥、李榕津、捕手林明杰、吳明鴻，另外張志強、周磊則安排轉職，同樣未在60人名單內的劉貴元、張聖豪、黃弘毅及黃鈞麟，兄弟則有意簽回。

不過今天傳出獅隊有意網羅捕手張聖豪，領隊蘇泰安也證實雙方已達成共識，獅隊在去年擴編選秀被台鋼雄鷹挑走捕手張肇元，因此有了捕手需求，決定從自由球員中補強。

張聖豪確定改披獅袍後，前東家也發聲明給予祝福，「去年底未列於中信兄弟60人契約保留名單內之張聖豪選手，個人考量其未來發展，將轉隊至統一7-ELEVEn獅，中信兄弟球團給予祝福，也謝謝張聖豪在中信兄弟時期的努力與付出。另外，劉貴元、黃弘毅及黃鈞麟陸續談約中。」