渣打集團4日舉行2023投資展望，除了預估美國升息將於上半年結束，最終基準利率為5.25％，特別樂觀於中國大陸疫情解封後的內需振興，因為中國官方政策的支持力道已出，負面因素大幅消失，2023年經濟成長率有機會回到5％。

渣打銀行預期中國大陸的消費與服務業活動落底回升，將抵消歐美需求減弱所導致的出口放緩壓力，配合全球央行緊縮政策可能在上半年見頂，預估2023年全球景氣下半年將優於上半年。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，由於已開發國家面臨經濟衰退風險，預期通膨逐漸獲得控制之後，主要央行將放緩、甚至扭轉至貨幣緊縮政策，渣打銀行財富管理團隊預估，美國聯準會最終利率可能會來到5.25％，因此預判債券資產，包括政府及優質公司債的表現將優於股票資產。

對於美國10年期公債殖利率的可能走勢，渣打銀行財富管理團隊預期，今年第一季將落在3.75％～4.0％區間。劉家豪指出，若聯準會在今年上半年暫停升息，並於年底前釋放寬鬆訊號，渣打認為，美國10年期公債殖利率可能回落至3.25％。

劉家豪也分析，渣打財富管理團隊2022年的財管建議重心，多放在債券，主要是大環境不確定性太高，債券部位提供的回報則有比較好的確定性，股票則因上市企業在景氣低迷時獲利不佳，加上股市重挫、股價打折，短線上能見度比較低，由於廠商調整庫存預估至今年第三季，2023年的股票配置應回到中長期的標的選擇。

渣打銀行財富管理團隊預估，中國大陸經濟復甦有助於支持企業盈餘動能改善。與此同時，若美國貨幣緊縮接近尾聲，美元趨勢轉弱，可能支持資金重新回流新興市場尋求收益。因此相對看好中國大陸股票市場，印度股票則持中性偏多觀點。