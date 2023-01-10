連鎖餐飲集團王品(2727)受惠台灣事業群強勢拉抬、填補中國大陸事業群衰退缺口，2022年第四季合併營收改寫歷史第三高，帶動全年營收再創新高。其中，台灣事業群去年12月、第四季及全年營收齊繳出雙位數年成長、全數改寫歷史新高。

王品公布2022年12月自結合併營收17.4億元，月增達13.23％、年減5.45％，改寫同期次高。其中，台灣事業群衝上14.51億元，月增達19.52％、年增達15.32％，創歷史新高。惟中國大陸事業群2.89億元，月減達10.43％、年減達50.34％，為近8月低點。

合計王品第四季自結合併營收50億元，季減1.73％、年減0.51％，仍創歷史第三高。其中，台灣事業群營收39.64億元，季增7.03％、年增達15.46％，改寫歷史新高。中國大陸事業群受疫情升溫衝擊，營收降至10.35億元，季減達25.17％、年減達34.95％。

累計王品2022年全年自結合併營收182.69億元、年增6.51％，再創歷史新高。其中，台灣事業群營收136.72億元、年增達27.76％，刷新歷史新高。惟中國大陸事業群受疫情衝擊，營收45.96億元、年減達28.74％，為2013年以來近9年低點。

王品表示，在耶誕、跨年商機挹注下，王品台灣事業群去年12月營收逐周成長，帶動12月、第四季、全年營收齊創新高。各品牌中以適合情侶約會的西餐、燒肉品牌表現最佳，「王品牛排」、「原燒」、「最肉」的聖誕及跨年業績較平日跳增逾3倍。

而王品台灣事業群去年12月首見9家千萬業績門市，受惠冬季鍋物旺季，由「青花驕」中山北店奪下集團店王，板橋縣民大道、高雄裕誠店則首度入列，「和牛涮」亦有2家門市破千萬，而月月入榜的「肉次方」3家門市與「夏慕尼」中山北店亦穩定發揮。

而王品去年底推出新品牌「阪前 和牛鐵板燒」跨足日式高價鐵板燒市場，開幕後訂位踴躍，首月業績即超越預期目標。展望後市，王品除力拚「阪前」5年內展店13家外，將持續深耕火鍋、燒肉、吃到飽3大品類，今年規畫再開高價火鍋品牌，全年目標展店30～50家。

因應展店需求，王品首季預計招募500名正職同仁，同步調薪3～12％，正職同仁起薪含全勤調整為3.3萬元起、計時同仁時薪含全勤190元起，搭配「一年最多調薪三次」新制，包含晉升調薪、3月績效調薪、9月年中調薪，有機會挑戰年薪百萬。

而中國大陸事業群受疫情衝擊，去年營運表現疲弱。不過，隨著中國大陸逐步解除封控管制，並將著力擴大國內需求擺在首位、特別強調將恢復和擴大消費擺在優先位置，尤其支持餐飲等產業恢復發展。隨著各主要城市出遊、聚餐人潮逐漸湧現，消費復甦後市可期。