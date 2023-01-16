智原(3035)可說是2022年半導體產業修正下，受創較輕微的IP族群，就長線來看，法人依舊點名在三大趨勢下，看好智原2022~2024年營收與獲利年均複合成長率將分別達11.4%及13.7%。

智原挾多元自有矽智財解決方案是贏得設計專案的關鍵因素，目前40奈米、28奈米及22奈米占比NRE(委託設計)營收逾9成，顯示這些製程的IP已更加完整，且獲客戶青睞，有鑒於上述製程之NRE的收入佔比高，故預期40奈米、28奈米及22奈米之專案將成為智原IP、NRE及量產收入的下一個關鍵成長動能，其中以量產收入最值得期待。

智原每年約可獲取40~50項專案，目前僅約有75%的design-wins與40奈米、28奈米及22奈米相關，而這些專案目前僅有30%進入量產階段，故認為剩餘的60%將在未來幾年進入量產(假設失敗率為10%)，同時，40奈米、28奈米之量產營收比重亦將陸續增加。

目前看到市場弱於預期的終端應用需求與庫存修正加速持續拖累MCU(微控制器)業務。雖然智原多數業務與大宗商品相關性較低，但仍無法倖免於近期產業循環下行的趨勢，只是，就長線來看，法人依舊看好智原2022~2024年營收與獲利年均複合成長率將分別達11.4%及13.7%，成長動力來自於3大領域，首先，雙軌業務專注於利基應用，其特性為設計/產品生命週期長且有較高機率進入量產階段；再者，智原自有IP組合多元，涵蓋40奈米、28奈米及22奈米，有助智原IP、NRE及量產業務發展；最後，就是受惠大陸半導體產業在地化的趨勢，智原將持續受惠。