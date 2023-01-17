經營85度C的美食-KY(2723)雖受中國大陸疫情影響，2022年營收降至近8年低點，但12月營收已回升至近27月高點。展望2023年，隨著中國大陸解封後內需消費復甦，配合北美市場快速發展，法人看好美食-KY今年營運重返成長、動能可期。

美食-KY 2022年12月自結合併營收17.74億元，月增8.59％、年增1.56％，為近27月高點。第四季合併營收51.41億元、年增2.31％，維持近2年高檔。全年合併營收195.12億元、年減1.77％，為近8年低點，但衰退幅度持續收斂。

美食-KY表示，北美市場成長動能持續增溫，既有門市同店營收去年12月續揚，亞利桑那州錢德勒門市正式營運後業績更上層樓，夏威夷檀香山門市業績亦維持高檔，推升北美市場營收年增率創近10月高點，單月營收亦創新高紀錄。

中國大陸市場方面，由於解封後疫情升溫，經濟活動短期緊縮，勞動市場亦出現缺勤及掛病號狀態，使去年12月採購經理人指數（PMI）跌破上海封城時水準、餐飲業指數低於35，使美食-KY營收尚未恢復成長，但去年12月衰退幅度仍優於全年、未明顯擴大。

展望2023年，中國大陸防疫措施快速鬆綁，官方啟動拚經濟模式，法人認為疫情曲線可望「快上快下」，在極短時間內壓縮整體人口染疫過程，對今年總體經濟影響反而是短空長多，有助美食-KY亞洲市場成長引擎重新歸隊。

法人認為，美食-KY中國大陸疫情期間表現相對穩定，除看好受惠疫後烘焙市場消費反彈外，且較同業有更多資源投入電商及新品開發，透過產品推陳出新及門市升級衝刺來客數及消費頻率、持續提升市占率，配合北美市場快速發展，業績回升空間可期。