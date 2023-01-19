大陸國家移民管理局18日發文稱，根據分析評估，預計2023年春節假期全國口岸出入境人數日均將達到60萬人次，較去年同期增長約2倍，是2019年同期的32.7％。

據了解，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都雙流機場等大型國際空港口岸出入境客流總體平穩。毗鄰港澳大型陸路口岸出入境客流將持續增長，預計客流高峰主要集中在春節前夕1月20日，以及春節期間1月25日、26日、27日，其中，珠海拱北、青茂口岸日均通關人數預計將達到27.7萬人次、5.7萬人次，深圳福田口岸日均通關人數預計將達到4.2萬人次。

文章指出，日前，國家移民管理局就全力做好春節假期口岸出入境通關保障工作作出專門部署，要求全國邊檢機關科學預測、及時發布本口岸出入境客流情況；同時，備足執勤警力，開足查驗通道，科學組織勤務，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘，確保口岸運行安全順暢有序。