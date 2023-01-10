美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新的兵推顯示，如果解放軍在2026年對台灣發動攻擊，將會遭到擊敗，但美方和台灣也會付出巨大的代價，台灣將會被摧毀。儘管兵推的結果是美方慘勝，但有加上許多前提，包括台灣團結一致，美方投入戰爭的決心和速度，動用了全部力量，日本也全力支持美國等等。嚴格來說，這些前提在現實中都不存在，所以一旦真的發生戰爭，兵推有極大的誤區。

戰爭是政治矛盾的總爆發，推動戰爭的節奏和結果，除了武器因素之外，更關鍵的是交戰雙方的集體政治意志，決定他們付出犧牲代價的決心。如果只是純粹軍隊和武器戰鬥力的衡量，剛剛獲得二戰輝煌勝利的美軍，不可能在朝鮮戰場上與解放軍打成平手；不可能在越南戰場上遭到戰略性地失敗；不可能羞辱性地撤出阿富汗。武器兵推的誤區在於無法衡量人心。

首先，今天的美國並不是二戰後的美國，甚至不是打伊拉克戰爭和阿富汗戰爭時候的美國，在烏克蘭戰爭中儘管聲量巨大，出手大方，但絕對不願意美國和北約軍隊直接和俄軍交手。即使最近通過的《國防授權法》，對台灣也是提供武器，而且還要台灣人埋單，這種支持跟強迫買美國武器有何差別？對於台灣，美國並沒有與中國大陸正面作戰的政治決心，兵推的第一個前提就已經不存在了。

至於日本政府更是吞吞吐吐，裝模作樣。日本曾經侵略中國，殖民台灣，情感債到今天都還沒有還完。日本如果介入，會勾起中國人的新仇舊恨，會激起戰爭怒火。今天的日本政府並不能幹，但還不至於愚蠢到那個程度。日本介入台海的政治意志完全不存在。

最後就是台灣本身，我們生活在台灣，比外人都了解台灣的局面。儘管蔡英文和民進黨批評大陸改變現狀，但真正改變現狀的是他們。兩岸曾經在「一個中國」的政策下維持半世紀和平，從冷戰到交流共榮。儘管大陸的政策是必然走向統一，但台灣在一個中國政策下可以取得和平的對話，相互的影響，更長的周旋空間和時間，以實現對台灣最有利的統一狀態。然而，民進黨走台獨路線，立刻掉入李光耀先生所說的「彼此碰撞的深淵」。

更醜陋的是，為了本身短暫的政治利益，民進黨煽動年輕世代仇視中國，扭曲台灣歷史，崇拜日本殖民主義，養成了一大批「戀殖癡呆症者」，成了一批不堪一擊的機會主義群體。事實上，近年希望共產黨狠狠教訓台獨的人激增，還談團結一致呢？蔡英文剛剛迫於美國的壓力，將兵役延長到1年，但那並不是關鍵，因為兩蔣時代全民意志的政治和社會條件，今天已不存在，更何況民進黨早已把當時說成一文不值。

總之，美方的一大堆兵推更多的是政治宣傳，並沒有現實意義，因為作戰所需要的政治意志並不存在，如果有，也遠遠不足以支撐勝仗。