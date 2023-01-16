就在解放軍於台灣周邊進行大規模演練的同時，華府智庫CSIS公布台海戰爭兵推報告，得出「大陸侵台不會成功、美日台各方均付出慘痛代價」的結論。這份報告的核心假設是，大陸對台動武，台灣第一時間能夠守住，美日將不惜代價出手相救。中共二十大宣示「一國兩制、和平統一」方略不變，美中積極建立護欄關係，希望在競爭中仍能合作，台海「必有一戰」的氣氛卻濃得化不開。

台灣不應依賴他國

「兩岸必有一戰」本質上是假議題，大陸仍堅持和平統一路線，中華民國既有憲政體制規範下，台灣也不會實現法理台獨，雙方完全可以透過平等協商化解政治分歧，但民進黨政府上台這7年多來，「兩岸必有一戰」卻愈來愈像個真問題。蔡政府企圖在「九二共識」之外另起爐灶，遭北京拒絕後，轉而採取抗中路線，並藉助美中結構性對抗的歷史轉折，獲得美方源源不斷的政治、軍事挹注，兩岸關係因而「變質」，台灣淪為美中對抗的引爆點，「台灣變戰場」不再危言聳聽。

在此同時，「疑美論」也從假議題變成真問題。中華民國與美國共享自由民主價值體系、擁有深厚的經貿與人文聯結，1949年兩岸隔海分治後，美國成為台海均勢格局下，維繫中華民國在台灣得以存續的最重要支撐，同時逐步推動台灣經濟建設與政治民主化工程。上述淵源誰都無法否認，但這與國際政治視角下基於國家利益的戰略決策，完全是兩碼事。美台固然有大範圍的共同利益，但終究也有互斥的部分。台灣是台灣，美國是美國，這是事實。

2024大選最熱門候選人賴清德副總統日前表示：「不能讓有心人散播懷疑美國的言論，甚至讓之成為社會主流共識」，綠營內部雖對「抗中保台」有所檢討，但批判「疑美論」口徑相當一致。其實，若站在台灣主體性與兩岸中國人的立場思考對外關係，絕不應該對任何一個國家或政府存依賴之心。台灣應該根據自己的核心利益，靈活界定誰是自己的朋友、盟友、或對手，而不是在「信/疑」之間做非黑即白的選擇題。

台灣不是美國附庸

若美方相關作為對台灣生存和發展有利，台灣當然歡迎，若反其道而行，台灣當然要理直氣壯拒絕或要求修正。台灣不是美國附庸，「疑美論」毫無疑問是假議題。更何況，美國拋棄盟友、過河拆橋，甚至為一己之利踐踏道德底線的例子屢見不鮮，1970年代拋棄南越、背棄台北與北京建交，2021年倉皇撤離阿富汗的「喀布爾時刻」，殷鑑不遠。中華民國政府遷台70多年來，不少存亡時刻得到美國支持，但台灣仍要清醒認識到，台灣不是美國一部分。

綠營提出「疑美論」的動機，是不允許有人對美國支持台灣的決心和能力提出質疑，對內是政治鬥爭需要，對外讓台灣失去戰略自主性，變成美國予取予求的免費自助餐。

這種傾向放在過去，或許只是美中合作為主、管控分歧下的刺眼註腳，然而如今，當美國政界尤其是右翼勢力，看到烏克蘭戰爭幾乎拖垮俄羅斯後，也想透過引燃台灣，進而引爆中國大陸，「疑美論」就應「長在我心」。

美國愈是透過武裝台灣來消耗中國、愈是挑動台海開戰來拖垮北京，北京眼中的「兩岸關係」就愈加是「介入vs反介入」的軍事問題。從麥卡錫當選眾議長，歷經4天15輪投票漫長過程可以看出，抗中右翼崛起勢難擋，這時候台灣更要冷靜自制。美台關係深厚、價值觀相同，但美國右翼崛起之際，必要的「疑美」是避戰之道，賴清德提「疑美論」另有居心。