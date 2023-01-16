台灣交通亂象在國際爆紅，一名來台旅遊的外國人分享，來台3周觀察到台灣行人似乎都要看汽車駕駛和機車騎士的臉色，引起熱烈討論，一名來台12年的外國人表示，他在亞洲許多國家都旅居過一陣子，但台灣交通真的是最差的，他在台灣被車子撞過2次、機車撞過1次，且每次都是駕駛的錯。

一位網友日前在網路論壇Reddit上表示，最近他陪台灣老婆回台灣探親，在台灣待了3周，整體經驗其實很不錯，但交通真的不敢恭維，台灣的行人似乎都得要看汽車駕駛與機車騎士的臉色，時刻注意來車，特別是到處亂竄的機車。

PO文網友指，台灣共享單車的系統很方便，但因為交通狀況不是很理想，因此他並不會想在車陣中騎腳踏車。對於台灣交通混亂的狀況，原PO直呼「我永遠不會在台灣開車或騎機車。」

原PO說，除了交通以外，台灣整體真的很棒，食物美味，且不管是大清早或半夜要買東西吃都很方便；而且台灣路上超商林立，診所也到處都是，買東西的便利性超高，而台灣人大多都非常友善，即便工作壓力大，仍會笑臉迎人。

貼文引起網友討論，有一位居住在台灣的外國網友說，他在台灣發生過3次交通意外，2次是被車撞，1次是被機車撞，每次都是駕駛的錯。他曾旅居過越南、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞和印尼等國家，如今在台灣生活了12年，他認為台灣的交通最糟糕。

另有網友分享，來台灣以前，他本來覺得大家對於台灣交通的說法有點誇大，直到他帶著剛出生不久的嬰兒來台，才發現行人地獄是真的。台灣人行道上堆滿各種雜物，同時還有電線桿和機車擋道，讓推著嬰兒車散步的人，根本無路可走。