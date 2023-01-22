警方在碧山巖周邊疏導交通。（翻攝畫面）

內湖警分局為維護春節連續假期交通順暢，日前於「台北花市」、「碧山巖」及「湖光市場」等地，向民眾宣導反詐騙及交通管制疏導措施，並出動警察大頭娃娃吸引民眾目光，民眾直呼「卡哇伊」。

內湖警分局提醒，內湖舊宗路一帶聚集各大賣場，年節期間應注意隨身攜帶之現金及財物，於人潮眾多處，易成為歹徒犯案目標，另近期詐騙集團利用疫情期間求職困難、社會新鮮人無社會經驗等情形，騙取存摺、提款卡作為詐騙轉帳工具後，囚禁求職民眾並威脅從事不法詐騙行為。

民眾對於標榜高薪、工作輕鬆、免工作經驗等明顯違反常理之高收益、免門檻之徵才廣告，要特別提高警覺。有任何疑問可撥打「165」反詐騙諮詢專線，即時查證；另行經無號誌路口切記「慢」、「看」、「停」，行向如有「停、讓」標誌為支道，應暫停後讓幹道車先通行，以防止交通事故發生。

內湖警分局呼籲，民眾於農曆春節期間欲前往內湖區臺北花市、大賣場、碧山巖及白石湖等地購物、旅遊，請多利用大眾運輸工具，若自行開車前往，請配合現場員警及義交人員指揮、疏導，屆時將針對周邊道路加強違規停車取締及拖吊，以維交通順暢。