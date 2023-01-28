前副總統陳建仁接任行政院長，他期許以強化台灣經濟韌性、社會韌性、環境韌性為三大目標，並心懷「存公義、好憐憫、察民意」達成新內閣的使命。民眾黨立委陳琬惠28日指出，正值疫後復甦期間，又面臨國內外許多嚴峻挑戰，新內閣應體察民意，重視溝通且善用稅收，讓民眾敢婚敢生、弱勢者獲得照顧。

陳琬惠肯定陳院長提出強化社會安全、進行社會照顧體系總檢討，其大方向是對的。但也要提醒陳院長，首先是房價問題，應落實《平均地權條例》的立法精神，不該繼續放任炒房仔。

再者，根據內政部公布，2022年新生兒只有13.8萬人。少子化趨勢導致產業缺工、長照等問題浮現，陳琬惠認為，如果未來行政院的「全民共享經濟成果特別條例」通過，用於強化經濟與社會韌性的1000億，要確實地花在刀口上，而非畫前瞻大餅。

除此之外，治安、交通等攸關國民生活的措施，她要求，新內閣必須持續進行檢討。莫讓重大槍擊案，酒、毒駕橫行，現實已經太多血淋淋例子，請主管機關們落實橫向協助，加強掃毒、掃黑、反詐騙。

「白面坐談天下事，聽之盈耳儘洋洋。」陳琬惠呼籲，陳建仁內閣一定要苦民所苦、用人唯才，不要再打高空，了解人民的需求才是正途。面對全球經濟變局和國際通膨的影響，政府要減壓人民的負擔、安定社會民心，期許陳院長能更全方位、更貼心的照顧人民生活。