台灣又出現失格旅人！一名李姓男子向日本飯店「湯布院村（ゆふいん椿）」預約入住，還點了24萬日幣(約台幣5.6萬)的高檔食材，未料到了約定日期當天，旅客遲未現身，也完全聯絡不上人，讓業者相當心寒，24萬日圓食材因此作廢，大嘆沒碰過這種台灣人。

「ゆふいん椿」位在九州湯布院，是一家三星級飯店，Google Map上有4.2星評價，入住價格不斐，一晚都在台幣萬元起跳。據了解，台灣這名李姓男子，在去年12月8日就透過第三方平台預約，預定在前天(20日)入住，李男還訂了要價24萬日幣的限定版餐點，業者也早已做好準備，迎接李男入住。

ゆふいん椿費用不斐，一晚住房費就要破萬台幣，但仍相當搶手。(圖／ゆふいん椿官網)

未料到了20日當天，李男始終未現身，業者不斷打電話，寄郵件，但對方音訊全無，這才知道慘遭放鴿子。年輕時曾長居台灣的員工八代子既難過又生氣，直言飯店營業至今13年，從未碰過這種台灣旅客，自從311地震後，為了感恩，幾乎所有日本業者都將台灣客當家人對待。

總經理立川則說，目前尚未將李男列入黑名單，飯店也不會因為這樣就對台灣人產生偏見，只希望李男可以出面負責，賠償全額。但是根據了解，李男至今仍不聞不問，對於記者提問也拒絕回應。