總統蔡英文27日已宣布，行政院長由前副總統陳建仁出任。而陳建仁具備中研院特聘研究員身分，月薪上看新台幣49萬元，外界質疑職務去留？院方也回應，已展開陳建仁借調程序，且期間應辦理留職停薪，在完成院內相關行政程序後，函復總統府。

已就任閣揆的陳建仁，不僅政治能力備受質疑，還替沒有完成人體試驗的高端疫苗掛保證，更讓人無法信從其操守。同時他身為中研院特聘研究員，由於薪資待遇極為優渥，外界更質疑，他是否會放棄這項職務？

根據中研院評議會在2006年4月通過的組織規程修訂，具諾貝爾獎級學者資格者，聘用為「特聘研究員」，可不受年齡限制。這項條例在修訂後公告時，曾被媒體形容是「李遠哲自肥條款」，主要在於薪資條件優渥，對比一般研究員薪水最高可領10萬左右，特聘研究員則分0到8級，月薪可領13萬到49萬元不等，薪資幅度寬，退休俸則與研究員相當。

一名熟稔中研院人事制度的學界人士說，由於特聘研究員並非榮譽職，與行政院長的職位一樣，都是給薪的正職專任職務，必然不能兼任兩職，但薪水待遇如此之好，相信陳建仁必然不會選擇辭職，一定會比照前台北市長柯文哲的做法，以借調來辦理。

對於陳建仁的特聘研究員職務現況，中研院也說明，院內人事室表示，陳建仁院士現為中研院基因體研究中心特聘研究員，總統府已於112年1月27日來函，借調陳院士擔任行政院院長。

中研院強調，依院方規定，院內研究人員經所屬單位所務會議或中心業務會議通過，並經核准，得借調至政府機關服務；借調期間應辦理留職停薪，並在借調機關支薪。院方將依規定完成借調程序後，函復總統府。