前副總統陳建仁遭爆中研院特聘研究員待遇上看49萬，其學術生涯至今已被借調6次、累計長達12年，引發爭議。對此，總統蔡英文日前發文力挺，指陳對於烏腳病與慢性砷中毒的研究，不只獲得國際高度肯定，更影響了國際重新訂定飲用水的最高砷含量標準，這些成就都令人感佩，「他的奉獻精神不該被政治語言污衊」。不少網友則狠酸，蔡自己學歷都被質疑還敢幫人掛保證，「難道是1.5個博士再現？」

蔡英文1月31日在臉書發文表示，陳建仁在學術上卓越的成就，不僅是中央研究院院士、曾擔任中研院副院長，也獲得美國國家科學院外籍院士、梵蒂岡宗座科學院院士的殊榮，他的學術成就享譽國際。

蔡英文更掛保證強調，陳建仁對於烏腳病與慢性砷中毒的研究，不只獲得國際高度肯定，世界衛生組織、美國環保署更引用台灣的研究數據，重新訂定飲用水的最高砷含量標準。其研究發現，不但造福國內外無數病人，更促進全球人類健康，這些成就都令人感佩，他的奉獻精神不該被政治語言污衊。

此文引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「蔡英文是不是忘了自己論文也有爭議？」「難道是1.5個博士再現？」、「1.5博士大大總算開口了」、「有啥資格出來保證呢」、「猶記她也曾這樣幫小智、阿燦背書？」、「被她背書的最後都被撤銷了，還是別說話的好」、「特別強調反而很怪」。