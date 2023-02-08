民進黨今天中執會通過由黨主席賴清德提案的學倫爭議處理機制；對於去年底一連串學倫會事件爭議事件，民進黨很多人已被撤銷學歷，賴清德今天會後被問到，去年民進黨多位後選人學歷遭撤銷，是否溯及既往時，沒有特別點名，只表示，「他已經取消學位啊！他已經被取消學位了嘛！」。

賴清德強調，民進黨希望每個黨內同志參加初選，最後去大選時，每樣學歷都是經得起檢驗。

賴清德今會後接受媒體詢問，如果論文有抄襲，但是登記參選時沒有使用該學歷，民進黨就不會管參選人的論文真偽嗎？賴清德指出，參選人參加初選時，沒有登記這項學歷，黨自然無權針對學歷問題與否做處理。

他也補充，檢視民進黨同志學歷，就是希望以誠信面對選民，讓選民有個可靠資訊，提供參考。

至於黨的審核機制是否有比學校嚴格？一旦兩者審查標準不符時，以哪套標準為依據？賴清德說，「我們無從判斷每個大學學倫會審查的嚴格程度」，但是民進黨作為一個政黨，根據黨的權責，負責任訂出黨的機制，檢視民進黨從政同志學歷，就是希望能以誠信面對選民。至於審查小組成員，賴清德表示，會請專家學者擔任。

民進黨秘書長許立明進一步解釋，今天所通過的學倫爭議處理機制，是針對2024總統、立委參選人所提出，審議有意代表民進黨參選的黨員同志的學位，是否能做成參選資料，這是自我檢視、自律機制，並不是要取代判定學校授與的學位真偽。

對於今天通過的提案內容，民進黨祕書長許立明也補充指出，民進黨將透過三階段，由參選人與黨部進行檢視，防止學倫問題再度成為選舉中互相攻擊的焦點。第一階段，擬參選人需簽署論文學術倫理聲明書。如果候選人最高學歷沒有論文，或沒有做為登記使用，則無須簽署。

第二階段，許立明說，審查小進行相似度比對。相似度未超過該大學、學院設定之標準，查對結束；若相似度超標，則要進入第三階段。第三階段，審查小組檢視論文。審查內容引用程序是否完備，得請候選人協助說明，若仍有疑慮部分，會跟參選人協調，是否就不使用該學歷作為登記參選之用。