臉書網友留言。（圖／截自陳建仁臉書）

臉書網友留言。（圖／截自陳建仁臉書）

新任行政院長陳建仁1月31日正式上工，簽署的第一份公文是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」。該計畫由經濟部、交通部、內政部、國科會、教育部、文化部、農委會、海委會與環保署，共9個部會提出56項子計畫，總經費約743億元，期程共計4年。此消息引熱議，許多網友相當不滿，紛紛痛批陳只是個魁儡、大撒幣，更有人嗆他「臉皮厚到可以抗核彈」。

陳建仁1月31日在臉書發文表示，他正式上工後，為強化環境韌性，讓台灣變得更堅韌、永續，在完成行政院長的宣誓與交接流程後，他已核定自己就任行政院長的第一份公文——「淨零排放路徑112-115綱要計畫」。

陳建仁指出，面對氣候變遷造成全球環境影響，以及「淨零碳排」的世界趨勢，台灣有必要儘速針對各項對策做出因應，這項「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，由經濟部、交通部、內政部、國科會、教育部、文化部、農委會、海委會與環保署，共9個部會提出56項子計畫，總經費約743億元，期程共計4年。

截至發稿時間，此文吸引近500則留言，除民進黨內同志與支持者喊讚、打氣外，竟也有不少網友「不給溫暖」留言批評：「發個6000元少又拖拖拉拉，743億要撒就撒」、「抄襲就抄襲」、「你也不過是個魁儡」、「敗選內閣有夠強的啦」、「臉皮厚到可以抗核彈吧，建建」。