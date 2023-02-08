台大前校長管中閔7日在臉書發文回憶「卡管」，提到他2018年1月曾遭立委柯建銘喊話要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇他「不然不死也半條命」。中廣董事長趙少康痛批，最近林智堅、鄭文燦、蔡適應、江聰淵都因為抄襲被撤銷學位，自己做過什麼惡行，就會抹黑別人做什麼惡行，正是民進黨的最佳寫照。當年眾多卡管黑手柯建銘、蘇巧慧、張廖萬堅、潘文忠卻還在食爾俸祿，真是令人有「憂心悄悄，慍於群小」的感嘆。

「向管中閔校長致敬！」趙少康今(8日)在臉書發文表示，民進黨不擇手段地對管中閔校長進行人格毀滅，抹黑他學術抄襲，但是真正涉入抄襲醜聞的卻是林智堅等一長串民進黨的前現任公職，有人甚至公然恐嚇國立大學校長當選人「不死也半條命」。當年這些行徑惡劣的黑手，現在仍在政壇呼風喚雨活跳跳，管中閔則展現自己毫不戀棧的風骨，只當一屆校長就毅然退休，志氣節操令人敬佩。真是「來得辛苦，走得漂亮」！

趙少康強調，管中閔切實恪遵規範不逾矩，他如果續任台大校長，最後一年會牴觸70歲必須退休的法定年齡，所以毅然決定交棒。當年如果不是因為被民進黨「卡」了一年半才上任，管校長就可續任，做滿兩屆。

「自己做過什麼惡行，就會抹黑別人做什麼惡行，正是民進黨的最佳寫照！」趙少康指出，民進黨立委張廖萬堅當年抹黑管校長抄襲，反被爆料張廖萬堅自己的論文才真正抄襲，最近林智堅、鄭文燦、蔡適應、江聰淵都因為抄襲被撤銷學位，民進黨從上到下根本是個假學術、假訊息交織而成的「造假黨」。

趙少康痛批，眼見管校長堅持到底爭回清白，如今揮揮衣袖瀟灑退休，當年眾多「卡管」黑手柯建銘、蘇巧慧、張廖萬堅、潘文忠卻還在食爾俸祿，真是令人有「憂心悄悄，慍於群小」（典故出自《詩經》）的感嘆。

趙少康感性說道，管校長將「台大校長」視為一生最好也最重要的職位，在交接典禮上說：既有過這「最珍貴的職位」，已再無所求，也期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園。希望管校長的願望成真，大家一起守護大學自治，也祝福「管爺」從此優遊人間，揮灑自在。