前新竹市長林智堅論文抄襲遭撤銷兩個碩士學位，但林智堅堅持戰清白提出訴願，日前遭教育部駁回中華大學訴願案，近日又傳出被竹科管理局提告，及狀告爆料的藍委王鴻薇獲不起訴處分。胸腔科名醫蘇一峰狠酸林智堅明知道要補考還不準備，綠營若不處理他，2024選舉會很難看。

「為何明知要補考，兩次補考小智還不準備呢？」蘇一峰今(6日)在臉書發文表示，小智的誇張表現，狠狠打了支持者一個耳光！

蘇一峰更強調，「繼續不處理小智，2024總統大選會很難看..」。

網友也酸：「幼稚園的程度要讀高中的課程！再怎樣惡補也是加聊(浪費)油耶」、「不管啦！補考內容太難了！刁難啦！誰知道作業要用什麼軟體寫啦」、「不是要全黨救一人嗎？」、「也許他有準備，不能否認他努力的部分，但能力不足的部分可以確認」、「小智讚！全黨力挺，抄人加油，要堅持硬拗，跟全台灣人智力對幹到底」、「2024穩輸的，也沒差了」、「再過幾個月，新竹棒球場全面開挖，還有好戲可看」。