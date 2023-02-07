中國大陸偵察用高空氣球日前飛入美國領空遭擊落，引發國際熱議。前立委郭正亮6日在《新聞大白話》節目指出，美國國防部一開始評估就說，這不構成軍事威脅，也不構成對民用航空的威脅。但是之後到了眾議院和媒體才民粹化，然後拜登政府屈就於民粹的壓力，但那個是你自己的選擇。其實美方可以公布它照相到底照了什麼東西，可以公布真相給大家知道。如果它真的拍到了蒙大拿的核設施，那這個就是一翻兩瞪眼。

「而且這次非常明顯，美國國防部是比較低調的！」郭正亮直言，他一開始評估就說，這不構成軍事威脅，不構成民用航空的威脅，不構成軍情上的重大風險，這是(美)國防部講的話。但是之後，到了眾議院，到了美國的媒體，才民粹化，然後拜登政府屈就於民粹的壓力，「那個是你自己的選擇嘛！」如果是歐巴馬政府，他不一定會屈就，就把國防部的評估告訴大家就好了。

郭正亮指出，當氣球被擊毀後，奧斯汀有發聲明，並沒有看到美國國防部長奧斯汀，對這個事情做出極嚴重的描述。你現在去把那個殘骸撈上來，「請你公布它照相到底照了什麼東西嘛！」第二個是它有沒有回傳的能力，就是你基本上可以公布真相給大家知道。美國國防部可以公布，如果它真的拍到了蒙大拿的核設施，那這個就是一翻兩瞪眼。它飛的路徑是進阿拉斯加，再進加拿大，又進愛達荷州，然後才進入蒙大拿州。

郭正亮強調，所以如果它真的一路拍，而且都可以回傳，它所有的偵測應該還留著證據，「那美國國防部就公開嘛，如果真的拍到，那就是一槍斃命嘛！你敢不敢這樣做？這樣才合乎科學嘛！」