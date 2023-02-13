中國外交部發言人汪文斌13日主持例行記者會，被外媒就美國擊落中國高空偵察氣球再提問。汪文斌回應，已多次表明，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外和偶發事件，美方擊落氣球做法完全是濫用武力，過度反應，對此堅決反對。他更透露，僅去年以來，美方高空氣球未經中國官方批准，10多次非法飛越中國領空，直指美方應先自我反省。

據環球網引述汪文斌說，長期以來美國濫用自身的技術優勢，對全世界包括其盟友進行大規模無差別的竊聽、竊密行動遍佈全球各地，侵犯他國主權和利益，違反國際法和國際關係基本準則，是當之無愧的世界最大間諜慣犯和監控帝國。

汪文斌更直接爆出，美國還頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，去年高達657架次，僅今年1月在南海就高達64架次，嚴重危害中國國安。同時美方氣球非法進入別國領空，也司空見慣。僅去年以來，美方高空氣球未經中國相關部門批准，10餘次非法飛越中國領空。美方首先要做的應當是反躬自省、改弦更張，而不是污蔑、抹黑、煽動對抗。