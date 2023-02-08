國民黨副主席夏立言今率團訪陸，此行遭綠營圍剿。國民黨今再提行政院副院長鄭文燦、陸委會副主委梁文傑過往到澳門接受詐騙犯招待過往，質疑難道民進黨人士去中國澳門酒店玩樂就可以？別人去中國大陸幫忙台商、台生就不行？

國民黨文傳會副主委凌濤表示，2011年梁文傑友人、違法吸金遭重判的秦庠鈺找賭博大亨陳盈助找人招待鄭文燦、梁文傑兩人至澳門，那一攤就花了約台幣19萬元，但鄭、梁2人對「酒店極樂團」事件迄今仍已讀不回。

凌濤質疑，梁文傑短時間密集出入澳門，去「九號會所」幾次？沒把柄在對岸手上？身為陸委會副主委應出面說清楚。

國民黨發言人楊智伃批評，鄭文燦等人被法院認證前往澳門「九號會所」高檔色情酒店遊玩，共花港幣42萬元，民進黨人士可去酒店玩，國民黨卻不能去對岸為台胞、台商、台生爭取權益？

楊智伃說，國民黨堅持做對的事情，我們抬頭挺胸，不怕任何髒水與攻擊，但反觀民進黨面對質疑已讀不回、雙標治國、逢中必反、精神分裂、傲慢濫權。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬遭控是「中國鵬」，反稱當時公司的狀況，國民黨才應該協助。凌濤反批，鄭運鵬自己去做中國大陸生意，卻要別人幫忙，言行荒謬；自己喊中國台灣沒有問題，這凸顯民進黨有多自私、有多雙標。

凌濤揶揄，國民黨與美方立場就是擱置爭議，解決問題，共同降低區域安全的風險，但民進黨是鄭運鵬去做生意就可以，梁文傑去澳門酒店就可以？雙重標準。