陳建仁在1月31日就任行政院長一職，強調新的內閣團隊「現在開始每一天要上緊發條，打造溫暖堅韌台灣」，因此又被外界稱為「溫暖內閣」。對此，前立委沈富雄向藍營示警，這個稱號是民進黨求生的保護色，要讓對手鬆懈下來，「溫暖」的IDEA是來自於陳建仁的人設。

沈富雄指出，陳建仁被講成「溫暖內閣」，但實際上就是「敗戰內閣」。另中研院副院長黃進興稱已6次借調的陳像諸葛亮六出祁山，沈對此回應，「其實是諸葛亮死掉以後，還要裝個假的諸葛亮嚇嚇司馬懿，這就是動物為了求生的保護色或擬態。」

沈富雄還提到，綠營現在的目標有兩個，第一個是安定己方軍心，第二個是誤導敵人，讓國民黨戰鬥意志下來。他強調，「溫暖內閣」根本不符合民進黨的生態跟屬性，這個概念是來自陳建仁的人物塑造。

另對於陳建仁內閣，沈富雄日前也在臉書批評，新內閣除正副閣揆外只有位6新人，且6個新閣員中3位扶正；另增4位女性，有3位也是扶正，「萬萬沒想到一個全面執政，盛極一時的民進黨可以一路衰敗至如此田地，自己人都不想當你的官了，你還能指望大家選你的人當下任總統？」此外，他還狠酸，看到這樣的敗戰政黨跟新上任閣揆，就知道蔡英文團隊內部士氣已經非常低了。