國民黨台北市議員徐巧芯喊出世代交替後，正式投入黨內立委初選，與同選區現任立委費鴻泰之間的「交火」引起關注。徐透露，其實早就有其他選區讓她去挑戰，且她認為自己絕對能夠選贏，但因已認定要在松山、信義耕耘，因此直接拒絕，「我這輩子基本上就是在我們這選區裡面耕耘！」

徐巧芯今（8）日在網路節目《新聞不芹菜》接受專訪，主持人黃光芹詢問，為何不選擇與民進黨前議員何博文等人一樣，表態選立委後直接將原本的議員位置讓出來接棒，較不會讓人有落跑的負面觀感，而是要在成功連任後才挑戰選立委。

徐巧芯解釋，民進黨是派系主導文化，就算先讓出議員位置，選立委失利也馬上會被安排到其他地方，且背後始終有資源在力挺，但國民黨沒有派系，每個人都只能靠自己，如她自己參選以來，包括募款都只能自己努力，「如果我今天不是在議員位置往上參選，我在什麼都沒有的狀態下，連挑戰的機會可能都沒有」。

黃光芹追問，如此一來選議員就變成更上一層樓的跳板？徐巧芯則說，作為民意代表提供人民的服務來說，不論立委或議員提供的內容都差不多，立委與議員之間也常常合作，唯一可能不同的就是選區，因此她認為跳選區的話，才是把議員當成跳板。

徐巧芯爆料，過去中正、萬華在罷免現任立委林昶佐時，早有人向她提議，把林罷免掉後讓她投入該選區，但她當下直接拒絕，「我知道我一定選贏，可是我已經選擇了我的選區是松山信義，我不可以這樣隨便變動」。

「我的選區是完全一樣！」徐巧芯說，立委的信義、南松山選區，與議員的差異就只有北松山是立委王鴻薇的選區，而她的服務、選民等，一直以來建立的陸戰組織都在這裡，「就算我今年挑戰費鴻泰失敗，我也不會跳到其他區，我這輩子基本上就是在我們這選區裡面耕耘」。