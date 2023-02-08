多名國民黨北市議員高喊世代交替，表態參加2024立委黨內初選，北市黨部主委黃呂錦茹評估，藍營席次至少能坐6望8。對此，資深媒體人黃光芹直言，她支持某種程度的世代交替，但對於全員落跑、掏空選區服務基礎、把選舉當兒戲的行為，反感至極。

對於北市議員想選立委，黃呂錦茹認為，黨內新血喊話挑戰資深前輩是好事，公開把看法說出來，比私底下較勁更好。針對藍營在2024北市立委選舉，黃呂錦茹評估席次至少能坐6望8，並認為若選區有多人表態參選，應辦全民調初選，艱困選區若無人出戰就採徵召方式。

對此，黃光芹昨(7)日在臉書直言，她支持某種程度的世代交替，但對於全員落跑、掏空選區服務基礎、把選舉當兒戲，反感至極。黃光芹認為，有些似是而非的觀念，例如「只要贏了有什麼不可以」或「這個東西我拿到手，你管我是偷的、搶的、還是拐騙而來」。黃光芹說制度已趕不上偷渡，而這樣的國民黨，她相信會壞了社會觀感、會失信於民，氣數也會用盡。

此外，針對資深立委在選區遇到挑戰，就通通送進不分區的建議，黃光芹質疑，此風一長，若有個10、15個，也要一起送作堆？國民黨不分區成了難民營嗎？黃光芹直言，這已經不是徐巧芯Pk費鴻泰個別選區的問題，而是國民黨毫不遮掩的肉慾橫流。